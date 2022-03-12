В Киеве заработал сайт, на котором можно оставить заявку на установку WiFi в укрытии

Украина уже третью неделю дает решительный отпор российским оккупантам. Орки пытаются запугать украинцев, обстреливая жилые кварталы и прибегая к дезинформации.

Множество украинцев сейчас ночуют в укрытиях и проводят больше времени в подвалах, чем у себя дома. Вместе с тем важно всегда оставаться на связи и иметь доступ к экстренной и актуальной информации.

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WiFi в укрытиях Киева

В столице запущена инициатива, которая призвана помочь жителям Киева постоянно оставаться на связи. Горожане могут оставить заявку на проведение интернета в свои укрытия.

Если вы находитесь в укрытии, где нет доступа к сети интернет, после отправки заявки с вами свяжутся и сообщат о выезде монтажника. При этом следует сообщить окружающим о такой инициативе и в целях безопасности встретить монтажника интернет-провайдера.

Проект реализуется Департаментом информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с интернет-провайдерами. Департамент призывает интернет-провайдеров присоединяться к инициативе.

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