Предателя Руслана Вяльшина признали виновным на закрытом заседании суда. Известно, что 27 июля 2022 года мужчина добровольно прибыл в "военный комиссариат ДНР" и написал заявление, что хочет мобилизоваться.

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Как стало известно, предателя назначили стрелком вражеского батальона. Он получил военную форму российского образца, автомат Калашникова, 4 магазина и 120 патронов. Затем мужчину отвели на позиции в селе Марьинка Донецкой области.

В течение двух месяцев предатель служил на этой позиции. В конце августа он передислоцировался в соседнее село Александровка.

В сентябре злоумышленник попал в плен. Кстати, в 2018 году мужчину неоднократно задерживали и судили за участие в террористической организации. Тогда его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако 27 декабря 2019 года президент Украины помиловал мужчину, чтобы обменять его на граждан, находящихся в плену России.

Кстати! В ряды квазиреспублики предатель присоединился еще в 2015 году – подписал контракт о прохождении службы в так называемой "Народной милиции".

Что теперь грозит предателю

В феврале 2023 года Святошинский райсуд Киева назначил предателю 15 лет заключения с конфискацией имущества.



Предателя Руслана Вяльшина признали виновным / Скриншот с видео

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