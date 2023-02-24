Зрадника Руслана Вяльшина визнали винним на закритому засіданні суду. Відомо, що 27 липня 2022 року чоловік добровільно прибув до "військового комісаріату ДНР" і написав заяву, що хоче мобілізуватися.

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Як стало відомо, зрадника призначили стрілком ворожого батальйону. Він отримав військову форму російського зразка, автомат Калашникова, 4 магазина і 120 патронів. Потім чоловіка відвели на позиції в селі Марʼїнка Донецької області.

Протягом двох місяців зрадник служив на цій позиції. Наприкінці серпня він передислокувався до сусіднього села Олександрівка.

У вересні зловмисник потрапив у полон. До речі, у 2018 році чоловіка неодноразово затримували і судили за участь у терористичній організації. Тоді його засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Однак 27 грудня 2019 року президент України помилував чоловіка, щоб обміняти його на громадян, які перебувають у полоні Росії

До речі! До лав квазіреспубліки зрадник долучився ще у 2015 році – підписав контракт про проходження служби у так званій "Народній міліції".

Що тепер загрожує зраднику

У лютому 2023 року Святошинський райсуд Києва призначив зраднику 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.



Зрадника Руслана Вяльшина визнали винним / Скриншот з відео

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