В киевской полиции отметили, что правоохранители столичной подземки выясняют обстоятельства падения пассажирки под поезд метрополитена.

К теме На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд

Что сказали в полиции о падении женщины в метро в Киеве

В полиции Киева рассказали, что чрезвычайное происшествие произошло 13 июня около 20:40 на станции метро "Контрактовая площадь". По предварительной информации, женщина 1985 года рождения, находясь на перроне, потеряла равновесие и упала на рельсы, в то время, когда прибывал поезд.

Полицейские совместно с работниками метрополитена и сотрудниками ГСЧС достали пострадавшую – ее с тяжелыми травмами врачи срочно госпитализировали в медицинское учреждение,

– сказали правоохранители.

Полицейские отметили, что это событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции в метрополитене. Правоохранители еще устанавливают все обстоятельства этого события.

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