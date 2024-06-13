У київській поліції наголосили, що правоохоронці столичної підземки з'ясовують обставини падіння пасажирки під потяг метрополітену.

До теми На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг

Що сказали у поліції про падіння жінки у метро в Києві

У поліції Києва розповіли, що надзвичайна подія відбулась 13 червня близько о 20:40 на станції метро "Контрактова площа". За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час, коли прибував потяг.

Поліцейські спільно із працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу – її з тяжкими травмами лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу,

– сказали правоохоронці.

Поліцейські зазначили, що ця подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень управління поліції у метрополітені. Правоохоронці ще встановлюють всі обставини цієї події.

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