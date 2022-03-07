Киевлян, имеющих финансовую и техническую возможность, просят оплатить услуги ЖКХ

В КГГА обратились ко всем жителям столицы. Их попросили, если есть такая возможность, оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Обращение касается тех горожан, которые имеют финансовую и техническую возможность заплатить за услуги ЖКХ. В КГГА также объяснили, почему это чрезвычайно важно.

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Киевлян по возможности просят оплатить услуги ЖКХ

В администрации отметили, что многие сотрудники жилищно-коммунального сектора защищают Украину в рядах ВСУ, а также подразделениях территориальной обороны. Но это не поставило на паузу работу предприятий ЖКХ.

Они продолжают работать и обеспечивать жителей Киева необходимыми услугами, хоть и иногда рискуют своей жизнью.

Поэтому к киевлянам обратились с просьбой оплатить жилищно-коммунальные услуги. Это позволит городской системе получить необходимые ресурсы, которые будут покрывать аварийные работы.

Важно! Если вы не внесли показатели счетчиков за февраль 2022 года, то их актуализируют и откорректируют после стабилизации ситуации в городе.

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