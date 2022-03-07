Звернення стосується тих містян, які мають фінансову та технічну можливість заплатити за послуги ЖКГ. У КМДА також пояснили, чому це надзвичайно важливо.

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Киян за можливості просять оплатити послуги ЖКГ

В адміністрації зазначили, що багато співробітників житлово-комунального сектору захищають Україну в лавах ЗСУ, а також підрозділах територіальної оборони. Але це не поставило на паузу роботу підприємств ЖКГ.

Вони продовжують працювати та забезпечувати мешканців Києва необхідними послугами, хоч і ризикують іноді своїм життям.

Тож до киян звернулися з проханням оплатити житлово-комунальні послуги. Це дозволить міській системі отримати необхідні ресурси, які покриватимуть аварійні роботи.

Важливо! Якщо ви не внесли показники лічильників за лютий 2022 року, то їх актуалізують та відкоригують після стабілізації ситуації в місті..

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