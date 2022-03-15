Киевлян призывают не предоставлять личные данные подозрительным лицам, которые предлагают помощь
15 марта 2022 , 16:17Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве фиксируют случаи, когда неизвестные под видом благотворительной организации собирают паспортные и контактные данные жителей города. Киевский городской совет призывает быть внимательными.
Благотворительные организации, сотрудничающие с городскими властями, не занимаются сбором данных. Всю необходимую информацию они получают от органов социальной защиты.
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В то же время, только органы соцзащиты могут уточнять данные тех лиц, которые уже во время войны оказались в сложном положении. Однако это делается исключительно для определения соответствующей категории для оказания помощи.
Что делать, если требуют личные данные
- Просите показать уставную документацию благотворительных организаций, которые они представляют.
- Сообщайте о таких фактах в полицию.
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