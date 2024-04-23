Киевляне не поддерживают демонтаж Арки Свободы в Киеве: "На это будут потрачены миллионы"

Снос Арки Свободы в Крещатом парке в Киеве не актуален. Эта арка – одна из визитных карточек Киева и давно не ассоциируется с советской эпохой. Кроме того, тратить огромные деньги на это во время войны недопустимо.

Так киевляне отреагировали в фейсбуке на решение Минкульта об исключении арки из реестра недвижимых памятников, в результате чего она может быть демонтирована.

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"Недавно была возле нашей арки и слышала, как молодой человек общался по телефону: "Да, жду тебя возле Арки Свободы. Договорились". Наши дети уже и не вспомнят предыдущее название! Я когда представляю себе масштаб этих работ – демонтаж на огромном холме, куда вмонтирована на сваях эта гигантская арка, сотни деревьев, которые спилят, мне становится страшно... О миллионах, которые будут потрачены на это все, мы тоже знаем...", – написала в фейсбуке известная актриса, заслуженная артистка Украины Ольга Сумская.

Так вот, самое главное, какую такую угрозу нашему национальному достоинству несет эта арка? Давайте спросим людей, как они относятся к сносу Арки Свободы! Может, оно сейчас не своевременно?

– подчеркнула Сумская.

Журналист Дмитрий Фурдак отметил, что советские времена напоминает не Арка Свободы, а решение о ее сносе.

Я категорически против сноса Арки Свободы украинского народа! Извините, но это перебор в стиле Советского Союза. Потому что арку уже переименовали, надо только снести еще группу бояр и казаков, которые сейчас обнесены забором. Эта арка давно не ассоциируется с какой-то там дружбой между Украиной и Россией. По такой логике станцию метро "Дружбы народов" надо было не переименовывать, а закрыть полностью,

– написал журналист.

"Эта арка является одним из узнаваемых визуальных символов Киева, одним из любимых мест отдыха. Ее можно покрасить в сине-желтые цвета, в красно-черные, можно разрисовать видами Украины, можно наклеить шевроны подразделений ВСУ, но уж точно не сносить! Демонтаж такого объекта – это недешево", – отметил Дмитрий Фурдак.

Он призвал тех, кто планирует демонтаж арки, "опомниться, не устраивать охоту на ведьм и не искать зрады там, где ее нет".

Как известно, Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало Арку Свободы такой, что не подлежит занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Этим решением монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован, отмечают в Минкульте.

При этом в Министерстве называют арку "Монументом в ознаменование воссоединения Украины с Россией", хотя Киевский городской совет еще в мае 2022 года поддержал инициативу мэра Киева Виталия Кличко о переименовании этого объекта в арку Свободы украинского народа.