Киевляне начали получать обновленные платежки за свет: что изменилось
Источник:Сергей Коваленко
Жители Киева начали получать обновленные бумажные платежи за электроэнергию. В энергокомпании уверяют, все, чтобы сделать оплату проще и понятнее.
Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Что именно изменилось в платежках за свет для киевлян, рассказывает 24 канал.
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Что изменилось в платежках за электроэнергию
Для бумажных счетов за свет в Киеве изменили визуальное разграничение, а еще:
- форму для внесения актуальных показаний. Она стала расширенной, чтобы можно было передать данные из разных типов счетчиков;
- в поле с показаниями, зафиксированными поставщиком, теперь информация от двухзонного/трехзонного счетчика указывается в отдельных зонах;
- в блоке расчетов добавили больше информации. В частности, появились данные об ожидаемом потреблении и рекомендуемой сумме к уплате;
- для быстрой идентификации и удобной оплаты указали код EIS и QR.
Мы хотели максимально избежать недоразумений при обновлении. Чтобы оплаты всегда производились на правильный счет, по корректным реквизитам, а вы понимали, почему сумма к уплате именно такая, а не другая,
– подчеркнул Коваленко.
Также гендиректор YASNO отметил, что по-прежнему платежка доступна в онлайн-формате. В частности, в личном кабинете и мобильном приложении.
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