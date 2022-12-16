Киевляне начали получать обновленные платежки за свет: что изменилось

Жители Киева начали получать обновленные бумажные платежи за электроэнергию. В энергокомпании уверяют, все, чтобы сделать оплату проще и понятнее.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Что именно изменилось в платежках за свет для киевлян, рассказывает 24 канал.

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Что изменилось в платежках за электроэнергию

Для бумажных счетов за свет в Киеве изменили визуальное разграничение, а еще:

форму для внесения актуальных показаний. Она стала расширенной, чтобы можно было передать данные из разных типов счетчиков;

в поле с показаниями, зафиксированными поставщиком, теперь информация от двухзонного/трехзонного счетчика указывается в отдельных зонах;

в блоке расчетов добавили больше информации. В частности, появились данные об ожидаемом потреблении и рекомендуемой сумме к уплате;

для быстрой идентификации и удобной оплаты указали код EIS и QR.

Мы хотели максимально избежать недоразумений при обновлении. Чтобы оплаты всегда производились на правильный счет, по корректным реквизитам, а вы понимали, почему сумма к уплате именно такая, а не другая,

– подчеркнул Коваленко.

Также гендиректор YASNO отметил, что по-прежнему платежка доступна в онлайн-формате. В частности, в личном кабинете и мобильном приложении.

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