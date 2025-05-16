Киевляне, потерявшие квартиру из-за обстрелов, получают временное жилье или деньги, – Поворозник

С начала полномасштабного вторжения в Киеве повреждено более 2000 домов. Городские власти всегда предлагали варианты временного жилья для жителей разрушенных квартир и 10 тысяч гривен помощи, а с недавних пор начали выплачивать по 40 тысяч гривен для аренды другого жилья на время восстановления домов.

Об этом сообщил в интервью первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет 24 Канал.

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Дома также восстанавливают

"Всего с начала полномасштабного вторжения в Киеве повреждено более 2 тысяч зданий, из них существенные повреждения получили 37 жилых домов. Это достаточно большое количество пострадавших семей. Мы всегда предлагали варианты временного жилья, но часто люди отказывались. Поэтому появилась идея помочь людям средствами для аренды временного жилья там, где им удобно, пока дома будут восстанавливать. Сейчас Киев выплачивает материальную помощь, которую жители существенно пострадавших домов могут использовать на аренду жилья – 40 тысяч гривен", – сказал Николай Поворозник.

Кроме того, по словам Поворозника, с 2022 года город выплачивает всем пострадавшим в результате обстрелов по 10 тысяч гривен единовременной материальной помощи.

По словам первого заместителя председателя КГГА, город предлагает жителям пострадавших домов комнаты в общежитиях и квартиры как временное жилье. Однако не всех устраивали условия или временное жилье было территориально далеко от, например, школы, в которую ходят дети.

Поворозник сообщил, что на сегодня восстановлено 23 наиболее поврежденные дома. Еще 14 таких домов – в процессе восстановления. Деньги выделяются из Резервного фонда города.

Резервный фонд формируется из бюджета города ежегодно и может наполняться при необходимости. В этом году на восстановление домов заложено более 900 миллионов гривен. То есть мы постепенно восстанавливаем поврежденное имущество, единственное, что может замедлять процесс восстановления, – это наличие соответствующих специалистов, а именно строителей,

– рассказал Николай Поворозник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что город готовит изменения в программу "Забота" по выплате помощи пострадавшим на аренду жилья на время восстановления их поврежденных домов и квартир.