Киевляне-защитники и их семьи получат денежную помощь почти на 35 миллионов гривен, – Кличко

Киевляне-военнослужащие и их семьи получат от столичной власти дополнительные выплаты ко Дню Защитников и Защитниц. Речь идет об единоразовых выплатах в размере почти 35 миллионов гривен.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Кто получит помощь от столицы, рассказываем дальше.

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Киев выплатит воинам материальную помощь

Ко Дню Защитников и Защитниц Украины Киев выплатит почти 35 миллионов гривен адресной единоразовой материальной помощи. Дополнительную материальную помощь от города по программе "Турбота. Назустріч киянам" получат около 36 тысяч жителей столицы. Размер выплат составляет от 900 до 1 500 гривен, – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что дополнительную выплату получат, в частности, киевляне – члены семей военнослужащих, защищавших территориальную целостность Украины и участвовавших в АТО/ООС, которые погибли или пропали без вести. Киевляне, которые получили инвалидность I, II и III групп вследствие войны. Киевляне, участвовавшие в Революции достоинства, а также члены семей киевлян, погибших во время Революции достоинства.

Наши защитники каждый день рискуют своей жизнью за нашу свободу и независимость нашего государства. И мы благодарны и чтим их подвиг и их героизм!,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко Киевсовет на этот год увеличил помощь военным до 5 миллиарда гривен. Еще более полумиллиарда гривен предусмотрено на материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям. В целом с начала полномасштабной агрессии Киев потратил на безопасность, оборону и обеспечение защитников и их семей более 4,6 миллиарда гривен.

Напомним, что День Защитников и Защитниц Украины в этом году впервые будет отмечаться в воскресенье, 1 октября.