В ГСЧС журналистам 24 Канала рассказала помощница начальника ГУ ГСЧС Анастасия Семенчук, что известно о пожаре в столице. По имеющейся информации, пламя охватило офисное здание.

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Пожарные борются со стихией

Как отметили в ГСЧС, предварительно вспыхнуло одноэтажное офисное здание. Известно, что возгорание на площади 250 квадратных метров.

Еще ликвидация продолжается, наши спасатели работают на месте. Ждем, чтобы все быстро потушили,

– отметила Семенчук.

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Мы спросили, есть ли информация о пострадавших в результате пожара. В ГСЧС отметили, что в настоящее время таких сведений не поступало.

Обратим внимание, что 21 сентября в Киеве также был пожар. Он загорелся после падения обломков сбитых российских ракет.

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