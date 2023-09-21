В результате этого там загорелись 2 автомобиля. В настоящее время спасатели уже пытаются обуздать пожар.

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После атаки ракетами в Киеве загорелись автомобили на СТО

Мэр Киева отметил, что после ракетных обстрелов в Дарницком районе также выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Эти последствия повлекли за собой обломки российских ракет.

В Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Горят также 2 автомобиля,

– подчеркнул Кличко.

Также, по словам городского руководителя столицы, пострадало заведение профтехобразования. Он подчеркнул, что учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.

В Киевской городской военной администрации также показали последствия попаданий обломков российских ракет по Киеву. На кадрах можно увидеть, как в одном из зданий поднялся вверх густой черный столб дыма, а огонь охватил значительную территорию.

Последствия ракетной атаки на Киев / Фото КМВА

Пока неизвестно, потушили ли пожар в Дарницком районе спасатели. Сейчас все убытки от российской атаки по городу подсчитывают.

Ракетная атака на Киев: как все происходило