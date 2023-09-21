Внаслідок цього там зайнялися 2 автомобілі. Наразі рятувальники вже намагаються приборкати пожежу.

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Після атаки ракетами у Києві загорілися автівки на СТО

Мер Києва зазначив, що після ракетного обстрілу у Дарницькому районі також вибиті вікна у двоповерховому будинку поруч. Ці наслідки спричинили уламки російських ракет.

У Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають також 2 автівки,

– наголосив Кличко.

Також, за словами міського очільника столиці, постраждав заклад профтехосвіти. Він наголосив, що учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

У Київській міській військові адміністрації також показали наслідки влучань уламків російських ракет по Києву. На кадрах можна побачити, як на одній з будівель здійнявся вгору густий чорний стовп диму, а вогонь охопив значну територію.

Наслідки ракетної атаки на Київ / Фото КМВА

Наразі достеменно невідомо, чи загасили пожежу в Дарницькому районі рятувальники. Наразі всі збитки від російської атаки по місту – підраховують.

Ракетна атака на Київ: як все відбувалося