"Разводит" на еду: киевляне жалуются на бабушку-аферистку, которая орудует в центре – видео

Пожилая женщина притворяется немощной и рассказывает прохожим о наступлении диабета. Затем она довольно легко входит в доверие и начинает манипулировать людьми, которые не оставили ее на произвол судьбы.

О встрече с пенсионеркой написал в фейсбуке предприниматель Роман Пелех. По его словам, женщина, которой на вид где-то 90 лет, встретилась ему на улице Антоновича. Бабушка попросила мужчину вызвать ей такси, поскольку ей надо срочно съесть что-то сладкое из-за диабета.

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Пока бизнесмен бегал в магазин за мороженым, другие прохожие несли женщине деньги.

Убивает щенков и нормально бегает

По словам предпринимателя, он не смог вызвать такси по просьбе бабушки, поэтому решил довезти женщину куда ей надо. Поехали они в "Пузату хату".

По дороге пенсионерка рассказывала о своей тяжелой жизни и том, что ее якобы хотят отравить родственники.

Впоследствии женщина манипуляциями затащила Пелеха внутрь заведения и начала фактически требовать у него заказать для нее борщ.

Ну тут я понимаю что ср*ка, я уже не такси, а мной тупо манипулируют. Вспоминаю, что у нее маникюр такой неплохой и зубы идеальные. Что-то здесь не то. Беру поднос, заказываю борщ и говорю "все бабуля, я погнал". Ну и убегаю,

– написал Пелех.

Впоследствии, позвонив другу, мужчина узнал, что эта женщина знаменита среди местных жителей. Она "разводит" людей на деньги уже довольно долгое время. У женщины дома живет 20 собак, она якобы убивает щенков и выбрасывает их в шахту лифта, чтобы навредить соседям.

В комментариях к сообщению пользователи отметили, что жертвами пенсионерки ежедневно становится немало прохожих.

Смотрите видео с участием бабушки-аферистки: