Киевляне оказались на грани коммунальной катастрофы: куда исчезла горячая вода

Из-за изношенности сети труб и долгов за коммунальные услуги почти треть жилых домов Киева отключена от горячей воды на неопределенный срок. А с 1 августа в некоторых жилых массивах начнутся перебои с электроэнергией

Все потому, что чиновники и бизнесмены не могут договориться между собой.

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Летом киевляне традиционно живут без горячей воды, вот и сейчас ее нет в трети домов.

С апреля месяца ее отключили, в мае уже не было, люди без воды жили. Сначала говорили, что через месяц-два будет, а позже написали объявление, что отопительного сезона не будет,

– прокомментировала жительница Киева Раиса.

Коммунальщики готовят сети к отопительному сезону.

На сегодняшний день мы проводим гидравлические испытания. Провели уже около 25%. Выявляем аварийные повреждения, которые налаживаем,

– рассказал заместитель главного инженера "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Карачун.

Включить воду обещали уже в этом месяце. Теперь же расклеили объявления: скорее октября – не ждите.

А все потому, что столичная власть решила вернуть тепловые сети под контроль города. Энергетическим комплексом столицы на протяжении последних 16 лет управляло "Киевэнерго" Рината Ахметова. Управляло неэффективно – 70% столичных теплосетей исчерпали свой 25-летний срок эксплуатации. И, кроме дырявых труб, Киеву должны перейти в наследство и долги, которые за полтора десятилетия накопило "Киевэнерго".



Инфографика долга "Киевэнерго"

А это – 4,8 миллиарда гривен, из них 2,5 миллиарда – это неоплаченные счета киевлян. 1 миллиард – долг государства по субсидии и теплоснабжению бюджетных учреждений. Еще миллиард "Нафтогаз" насчитал "Киевэнерго" – пеня и штраф за несвоевременный расчет.

В КГГА уверяют, что готовы забрать долг себе так же, как забрали трубы, но не весь – оплачивать штрафы не хотят.

Фактически "Киевэнерго" готов, конечно, передать эту кредиторскую задолженность, но вопрос основной в том, что до сих пор не выяснена сумма между "Киевэнерго" и "Нафтогазом". И вот эта дельта спорная – это около миллиарда гривен,

– отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

А вот в "Нафтогазе" опасаются, что о начисленных "Киевэнерго" штрафах во время смены собственника просто забудут. Поэтому просто отключили нового владельца труб "Киевтеплоэнерго" от газа. Пока один из контролеров – ахметовское "Киевэнерго" или государственное "Киевтеплоэнерго" – на признают долг за собой.

Конечно, с такими штрафами и пенями у нас будут масштабироваться искусственные долги. А если тарифы вырастут, то они еще масштабируются, и никогда ничем не будут покрыты, потому что нет источников поступления денег под это, чтобы долги были покрыты,

– заверил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

Тем временем уставшие от отключений киевляне просто устанавливают бойлеры. Однако, и они вскоре кое-кому могут не помочь. В многоэтажке Степаниды нет газа. Здесь воду греют на электроплите или электрическими бойлерами.

Но уже через месяц-другой и это будет проблематично сделать. "Киевэнерго" до 31 июля 18 года должен передать тепловые электростанции, которые кроме тепла поставляют киевлянам свет. А для этого тоже нужен газ.

Если эти ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 остановятся обе, то это уже серьезная проблема. И люди не готовы слушать друг друга и понимать, что нужно вести переговоры так, чтобы они минимально влияли на людей, которые не имеют к этому никакого отношения,

– заявил эксперт по энергетическим вопросам.

Стороны могли бы договориться еще в прошлом году, до старта передачи имущества. Например, подписать временный договор, предоставить гарантии об уплате долга в будущем, но украинским чиновники решают проблемы по мере их наступления.