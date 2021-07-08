Киевлянке, которая заморила голодом 1-летнего сына, сократили срок по "закону Савченко"

Киевлянку Владиславу Трохимчук, которая в 2016 году заморила голодом 1-летнего сына, приговорили к 12 годам тюрьмы. Впрочем, по "закону Савченко" женщина освободится уже через 2 года.

Пока длилось следствие и судебный процесс, она находилась в СИЗО. Поэтому 5 лет зачтут за 10. Трохимчук остается отсидеть еще 2 года.

Мы ранее писали Киевлянку, которая заморила голодом сына, приговорили к 12 годам тюрьмы

Бросила детей на 11 дней

Горе-мать оставила своих малолетних детей в одиночестве на 11 дней. Мальчик, которому был всего один год, умер от голода, а его сестру – ей было 2 года, спасли врачи.

У Трохимчук есть еще один ребенок – самая маленькая девочка. Ее и старшую сестру передали в патронатную семью.

Второй приговор

В 2019 году Трохимчук уже приговорили к 8 годам заключения по статье "оставление в опасности". Впрочем, прокуратура обжаловала решение, они требовали дать другую квалификацию преступления – "умышленное убийство ребенка".

В 2021 суд удовлетворил ходатайство и осудил Трохимчук на 12 лет.



Владислава Трохимчук во время суда / Фото "Обозревателя"

Выйдет через 2 года

Впрочем, женщина попадает под действие "закона Савченко" – его хоть и отменили, но в некоторых случаях могут применять к преступлениям, которые произошли до прекращения действия закона.