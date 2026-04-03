Парадоксальная ситуация: киевлянка в декрете получила звание "солдат" в ТЦК Ровенской области
- Киевлянку, которая находится в декрете, неожиданно поставили на учет в ТЦК Ровенской области со званием "солдат" и специальностью "фельдшер".
- Женщина утверждает, что ее заявления игнорируются, а представители Минобороны Украины пообещали дать ответ после детального ознакомления с ситуацией.
Киевлянку, которая находится в декрете с 8-месячным ребенком, неожиданно поставили на учет в ТЦК Ривненской области. Несмотря на образование по специальности "менеджмент", в документах ей присвоили звание солдата и определили военную специальность фельдшера.
Об этом сообщила пользовательница Threads ником ei.eireen.
Что известно об инциденте?
Об инциденте стало известно 2 апреля. Жительницу Киева, которая сейчас находится в декрете с 8-месячным ребенком поставили на учет в ТЦК и СП в Ровенской области.
По ее словам, она имеет прописку в городе Киев, а также образование по специальности "менеджмент". Но несмотря на это женщину поставили на учет в ТЦК Вараського района Ровенской области, предоставив звание солдат и специальность фельдшер.
Ирина уверяет, что даже никогда не посещала Ровно.
Ситуация выглядит парадоксально, поскольку в базе "Оберег" хранятся правильные персональные данные. То есть ошибка содержится именно на уровне конкретного ТЦК, который внес ложную информацию в свои записи. Женщина отмечает, что ее заявления игнорируют.
Все мои заявления игнорируются, а работники смеясь спрашивают "ой, а как так произошло?",
– пишет Ирина.
Вараского РТЦК и СП пока ситуацию не комментирует.
24 Канал обратился за комментарием к представителям Минобороны Украины. Они пообещали дать ответ после детального ознакомления с ситуацией, что сложилась.
Женщину в декрете поставили на воинский учет / Скриншот с Threads
Женщину декрете поставили на воинский учет / Скриншот с Threads
Важно! Согласно действующему законодательству, женщины могут быть мобилизованы в армию только добровольно, даже если они стоят на воинском учете. В то же время за уклонение от обновления данных или прохождения ВВК военнообязанные женщины также могут получить штраф от 17 000 до 25 500 гривен.
Случались ли похожие ситуации?
В марте 2026 года был похожий случай, когда жительница Киева Ирина случайно обнаружила себя в реестре "Оберег". В специальности было указано "солдат, художник". Также там была отметка о якобы пройденной ВВК 20 лет назад. Более того – женщину объявили в розыск за уклонение от мобилизации. Впрочем казус в том, что Ирина руководителем отдела кадров и имеет филологическое образование.
После публичной огласки этой ситуации в сети к Ирине обратились и другие женщины, которые попали в аналогичную ситуацию.