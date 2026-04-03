Об этом сообщила пользовательница Threads ником ei.eireen.

Что известно об инциденте?

Об инциденте стало известно 2 апреля. Жительницу Киева, которая сейчас находится в декрете с 8-месячным ребенком поставили на учет в ТЦК и СП в Ровенской области.

По ее словам, она имеет прописку в городе Киев, а также образование по специальности "менеджмент". Но несмотря на это женщину поставили на учет в ТЦК Вараського района Ровенской области, предоставив звание солдат и специальность фельдшер.

Ирина уверяет, что даже никогда не посещала Ровно.

Ситуация выглядит парадоксально, поскольку в базе "Оберег" хранятся правильные персональные данные. То есть ошибка содержится именно на уровне конкретного ТЦК, который внес ложную информацию в свои записи. Женщина отмечает, что ее заявления игнорируют.

Все мои заявления игнорируются, а работники смеясь спрашивают "ой, а как так произошло?",

– пишет Ирина.

Вараского РТЦК и СП пока ситуацию не комментирует.

24 Канал обратился за комментарием к представителям Минобороны Украины. Они пообещали дать ответ после детального ознакомления с ситуацией, что сложилась.



Женщину в декрете поставили на воинский учет / Скриншот с Threads



Важно! Согласно действующему законодательству, женщины могут быть мобилизованы в армию только добровольно, даже если они стоят на воинском учете. В то же время за уклонение от обновления данных или прохождения ВВК военнообязанные женщины также могут получить штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

