Эпопея с выселением из лавры продолжается. Дошло до того, что митрополит Паша "Мерседес" Лебедь начал угрожать журналистам палкой.
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Не обошлось и без воровства. Из лавры пытались вывезти икону. К счастью, правоохранители помешали этому. Специальная комиссия проверяет, не пытаются ли вывезти принадлежащие Украине ценности.
В частности, при выезде с территории Киево-Печерской лавры остановили автомобиль, в багажнике которого пытались вывезти икону. Лишь после того, как ее изъяли, машина смогла выехать за ворота.
В течение 30 марта на территории лавры произошли первые стычки. Активная поклонница пророссийских попов дошла до того, что обвинила Украину в войне. Тем временем Павел Лебедь, он же Паша "Мерседес" продолжает угрожать всем, что "Бог не простит".