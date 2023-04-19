Превратили все в свинарник: в Минкульте ужаснулись от состояния пещер Лавры
Источник:Александр Ткаченко
Комиссия министерства культуры и информационной политики в очередной раз прибыла в Киево-Печерскую лавру. Там они провели осмотр пещер, которыми долгое время пользовалась УПЦ МП.
Комиссия провела осмотр 3 помещений Ближних пещер Лавры. Состояние, в котором они находятся, ужаснуло представителей Минкульта.
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Минкульт провел ревизию пещер Лавры
Комиссия министерства культуры и информационной политики 19 апреля осуществила осмотр 3 помещений Киево-Печерской лавры, а именно колокольни, галереи и входа в Ближние пещеры.
По словам Александра Ткаченко, дверь в памятник была закрыта, поэтому комиссия была вынуждена открыть ее насильно. Впоследствии министр культуры опубликовал фото, на которых ясно видно, как "похозяйничали" в пещерах священники УПЦ МП.
Состояние Ближних пещер Лавры, арендовавших УПЦ МП / Фото Александра Ткаченко
Также Ткаченко подчеркнул, что арендаторы не принимали противопожарные меры в этих помещениях и напомнил, что Киево-Печерская лавра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сторонники УПЦ МП недовольны действиями минкульта
Далее стало известно, что прихожане УПЦ МП блокировали вход комиссии в одно из помещений на территории Лавры. На место прибыли полицейские, которые попытались оттеснить толпу и открыть опечатанное здание заповедника.
На это отреагировал адвокат Паши "Мерседеса" Никита Чекман, рассказав, что он подал два заявления в полицию на сотрудников заповедника. Мужчина жалуется, что они и полицейские безо всяких обоснований заблокировали корпуса Лавры.
Адвокат также сказал, что до решения суда на территории Лавры нельзя проводить никакие работы или проверки.
Кратко о перипетиях в Киево-Печерской лавре
- Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 29 марта расторг договор аренды с монастырем УПЦ МП. Церковь пыталась обжаловать решение суда, а ее представители отказывались покидать Лавру.
- Несколько дней представители УПЦ МП блокировали работу комиссии Минкульта, которая хотела провести процесс передачи имущества заповедника государству. 12 апреля она все же начала работать и зафиксировала повреждение одного из корпусов.
- Уже 14 апреля министр культуры Александр Ткаченко назначил нового исполняющего обязанности генерального директора Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Им стал Максим Остапенко, ранее возглавлявший заповедник "Хортица".