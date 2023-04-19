Превратили все в свинарник: в Минкульте ужаснулись от состояния пещер Лавры

Комиссия министерства культуры и информационной политики в очередной раз прибыла в Киево-Печерскую лавру. Там они провели осмотр пещер, которыми долгое время пользовалась УПЦ МП.

Комиссия провела осмотр 3 помещений Ближних пещер Лавры. Состояние, в котором они находятся, ужаснуло представителей Минкульта.

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Минкульт провел ревизию пещер Лавры

Комиссия министерства культуры и информационной политики 19 апреля осуществила осмотр 3 помещений Киево-Печерской лавры, а именно колокольни, галереи и входа в Ближние пещеры.

По словам Александра Ткаченко, дверь в памятник была закрыта, поэтому комиссия была вынуждена открыть ее насильно. Впоследствии министр культуры опубликовал фото, на которых ясно видно, как "похозяйничали" в пещерах священники УПЦ МП.

Состояние Ближних пещер Лавры, арендовавших УПЦ МП / Фото Александра Ткаченко

Также Ткаченко подчеркнул, что арендаторы не принимали противопожарные меры в этих помещениях и напомнил, что Киево-Печерская лавра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сторонники УПЦ МП недовольны действиями минкульта

Далее стало известно, что прихожане УПЦ МП блокировали вход комиссии в одно из помещений на территории Лавры. На место прибыли полицейские, которые попытались оттеснить толпу и открыть опечатанное здание заповедника.

На это отреагировал адвокат Паши "Мерседеса" Никита Чекман, рассказав, что он подал два заявления в полицию на сотрудников заповедника. Мужчина жалуется, что они и полицейские безо всяких обоснований заблокировали корпуса Лавры.

Адвокат также сказал, что до решения суда на территории Лавры нельзя проводить никакие работы или проверки.

Кратко о перипетиях в Киево-Печерской лавре