Впервые со времен Второй мировой: российская атака повредила Киево-Печерскую лавру

В ночь на 24 января 2026 года Россия массированно атаковала Киев. Вследствие этого объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения.

Об этом рассказал генеральный директор заповедника Максим Остапенко Interfax-Украина.

Какие повреждения получили объекты Киево-Печерской лавры?

24 января впервые со времен Второй мировой войны, в результате военных действий были поражены объекты Киево-Печерской лавры.

В комментарии агентству Остапенко заявил, что каждый раз за этим стоит Москва, как это было в 1918 году, как это было, когда по приказу из Москвы был взорван Успенский собор в 1941, и по приказу из Москвы сейчас "Шахеды" и ракеты летят по Киеву, и наносят ущерб теперь уже и Киево-Печерской лавре.

В частности, повреждения получили Корпус №66 (входная часть в комплекс Дальних пещер) и Корпус №67 (Аннозачатиевская церковь).

Последствия атаки на объекты Киево-Печерской лавры / Фото Юрия Коганова

По словам гендиректора, взрывной волной выбило часть окон и дверей, а также в значительном количестве мест повреждены фрагменты штукатурной отделки. В то же время Остапенко отметил, что сами пещеры не пострадали.

По его словам, это впервые, когда Лавра получила непосредственные повреждения в результате взрыва воздушной цели. Ранее наблюдались повреждения от шрапнели или находили какие-то остатки сбитых объектов.

Гендиректор также рассказал агентству, что из-за отключения электроэнергии не сработал сейсмический датчик, что не позволяет определить влияние взрыва на объекты заповедника.

Обратите внимание! Объект культурного наследия "Софийский собор и прилегающие к нему монастырские сооружения и Киево-Печерская лавра" имеет три международных статуса: объект всемирного наследия ЮНЕСКО, объект всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой и объект, внесен в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, а также к нему применяется механизм усиленной защиты культурных ценностей, описан во Втором протоколе к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Министр культуры Татьяна Бережная отметила, что на месте работали специалисты заповедника и Национальной полиции.

Сегодня (26 января – 24 Канал) проведем детальное техническое обследование и сразу начнем восстановление и консервацию,

– добавила она.

А также написала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину разрушениям подверглись 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры. Министерство культуры обеспечивает координацию действий с профильными службами для сохранения и защиты объектов культурного наследия.

По словам Бережной, в этом году Лавра отмечает 975-летие и именно сейчас по ней бьют российские ракеты. Мир должен знать: это война не только против Украины, это война против мировой культуры.

