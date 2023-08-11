Полиция перекрыла входы, УПЦ МП должны покинуть помещение: главное из Киево-Печерской лавры

Суд постановил служителям УПЦ МП вернуть в собственность государства 79 объектов Нижней лавры. Договор между заповедником и московской церковью расторгли – священники должны были покинуть лавру.
Требование священники должны были выполнить до 10 августа, однако они не пошли на уступки. Главные события на территории Киево-Печерской лавры по состоянию на 11 августа передает 24 Канал.
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12:11
Представитель УПЦ МП на ходу начал придумывать истории, что священников и студентов не пустят назад, если они выйдут за пределы заповедника. На что ему ответили, что движение служителей свободно – полиция пустит их. У священнослужителей есть пропуски, за которыми они могут заходить. Обычных гостей выпускают, но обратно не пускают.11:50
Представитель УПЦ МП Павел в комментарии журналистам начал заявлять о "притеснениях" и "беззакониях". Впоследствии он вообще рассказал "слезливую" историю о мальчике, ночевавшем на полу в храме. Его вроде бы не пустила в гостиницу полиция. Представитель предложил потом разбираться "кто есть кто". 10:52
По информации 24 Канала, опечатали еще одно помещение – 54 корпус лавры. Там, по сообщению Комиссии, находился Дом "Лаврский паломник". Комиссия Минкульта уже покинула территорию.
10:28 Полиция закрыла вход на территории Киево-Печерской лавры. Туда пускают только священников, монахов и служителей мужского монастыря. Для молитвы и посещения открыто несколько храмов: Храм Сергея Радонежского, Храм Агапита Печерского, Храм Воскресения Христова, Храм Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой, Успенский собор.
Еще одно помещение опечатали / Фото 24 Каналу (Влад Кравцов)
На территории патрулирует Нацгвардия и полиция.
Полиция на территории Киево-Печерской лавры / Фото 24 Канала (Влад Кравцов)