Главная святыня Киева закрывается на неизвестный срок: какова причина

Киев продолжает страдать от сильных морозов. На фоне значительного ухудшения погоды Киево-Печерская лавре прекращает работу.

Начиная с 3 февраля, заповедник временно закрывается для посетителей, говорится на официальном сайте памятника.

Почему Лавра закрывается?

В заповеднике объяснили такой шаг необходимостью защитить объекты культурного наследия и позаботиться о безопасности гостей и работников.

Как только потеплеет, заповедник будет работать в обычном режиме.

Напомним, что в этом году впервые со времен Второй мировой войны Киево-Печерская лавра пострадала во время российского обстрела. 24 января враг в очередной раз массированно атаковал столицу.

Повреждения получили Корпус №66 (вход в Дальние пещеры) и Корпус №67 (Аннозачатиевская церковь). Взрывной волной выбита часть окон и дверей и повреждены фрагменты отделки, но сами пещеры остались невредимыми.

Министр культуры Татьяна Бережная сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России повреждено 1640 памятников и 2446 объектов культурной инфраструктуры.

Как долго в Киеве продлятся морозы?