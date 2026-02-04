Начиная с 3 февраля, заповедник временно закрывается для посетителей, говорится на официальном сайте памятника.
Почему Лавра закрывается?
В заповеднике объяснили такой шаг необходимостью защитить объекты культурного наследия и позаботиться о безопасности гостей и работников.
Как только потеплеет, заповедник будет работать в обычном режиме.
Напомним, что в этом году впервые со времен Второй мировой войны Киево-Печерская лавра пострадала во время российского обстрела. 24 января враг в очередной раз массированно атаковал столицу.
Повреждения получили Корпус №66 (вход в Дальние пещеры) и Корпус №67 (Аннозачатиевская церковь). Взрывной волной выбита часть окон и дверей и повреждены фрагменты отделки, но сами пещеры остались невредимыми.
Министр культуры Татьяна Бережная сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России повреждено 1640 памятников и 2446 объектов культурной инфраструктуры.
Как долго в Киеве продлятся морозы?
- Пик зимнего холода ожидается с 1 по 4 февраля. Ночью температура может падать до 20 – 28 градусов мороза, а в некоторых регионах еще ниже.
- Самые сильные морозы прогнозируются на севере страны, включая столичный регион.
- По данным "Укргидрометцентра", морозы начнут ослабевать уже 4 – 5 февраля. Потепление начнется с запада и юго-запада страны, а температура постепенно вернется к более умеренному уровню.