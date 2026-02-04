Починаючи з 3 лютого, заповідник тимчасово закривається для відвідувачів, йдеться на офіційному сайті пам'ятки.

Чому Лавра зачиняється?

У заповіднику пояснили такий крок необхідністю захистити об'єкти культурної спадщини та подбати про безпеку гостей і працівників.

Як тільки потеплішає, заповідник працюватиме у звичному режимі.

Нагадаємо, що цього року вперше з часів Другої світової війни Києво-Печерська лавра постраждала під час російського обстрілу. 24 січня ворог вкотре масовано атакував столицю.

Пошкоджень зазнали Корпус №66 (вхід до Дальніх печер) та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей та пошкоджено фрагменти оздоблення, але самі печери залишилися неушкодженими.

Міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено 1640 пам'яток та 2446 об'єктів культурної інфраструктури.

