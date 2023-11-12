Исполняющий обязанности наместника лавры архимандрит Авраамий рассказал, что Киево-Печерская лавра приняла решение перейти на Новоюлианский календарь и когда это произойдет.

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Когда лавра перейдет на новый календарь

Архимандрит Авраамий рассказал, что лавра начнет использовать новый календарь с 15 ноября, когда начинается рождественский пост.

По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры, с благословения священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейшего Митрополита Епифания, с 15 ноября (начало рождественского поста) лавра переходит на использование Новоюлианского календаря, который является основным для нашей Поместной Церкви,

– сказал архимандрит Авраамий.

Следует отметить, что после перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по Новоюлианскому стилю в другие даты. В частности:

День святого Николая – 6 декабря вместо 19 декабря;

Рождество – 25 декабря вместо 7 января;

Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря вместо 8 января;

День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря вместо 13 января;

Крещение Господне – 6 января вместо 19 января;

Сретение Господне – 2 февраля вместо 15 февраля.

Какие праздники не переносятся

ПЦУ и УГКЦ будет сохранять действующую Пасхалию – празднование Пасхи и привязанных к нему событий. Дату Пасхи выбирают не по календарю, а по таким критериям – это должно быть первое воскресенье после полнолуния, после весеннего равноденствия и не раньше иудейской Пасхи.

Также не изменятся и праздники, привязанные к Пасхе. Вознесение празднуется на 40-й день после нее, а Троица – на 50-й день после Пасхи.

Обратите внимание. Переход от Юлианского календаря без изменений в праздновании Пасхи получил название Новоюлианского календаря. Им уже пользуются Константинопольская, Греческая, Румынская и Польская церкви.