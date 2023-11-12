Виконувач обов'язків намісника Лаври архімандрит Авраамій розповів, що Києво-Печерська лавра прийняла рішення перейти на Новоюліанський календар і розповів, коли це відбудеться.

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Коли Лавра перейде на новий календар

Архімандрит Авраамій розповів, що Лавра почне використовувати новий календар із 15 листопада, коли починається різдвяний піст.

На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви,

– сказав архімандрит Авраамій.

Варто зазначити, що після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема:

День святого Миколая – 6 грудня замість 19 грудня;

Різдво – 25 грудня замість 7 січня;

Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня замість 8 січня;

День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) – 31 грудня замість 13 січня;

Хрещення Господнє – 6 січня замість 19 січня;

Стрітення Господнє – 2 лютого замість 15 лютого.

Які свята не переносяться

ПЦУ та УГКЦ зберігатиме чинну Пасхалію – святкування Великодня і прив'язаних до нього подій. Дату Великодня обирають не за календарем, а за такими критеріями – це має бути перша неділя після повного місяця, після весняного рівнодення і не раніше за іудейську Пасху.

Також не зміняться і свята, прив’язані до Великодня. Вознесіння святкується на 40-й день після нього, а Трійця – на 50-й день після Великодня.

Зверніть увагу. Перехід від Юліанського календаря без змін у святкуванні Великодня отримав назву Новоюліанський календар. Ним уже користуються Константинопольська, Грецька, Румунська та Польська церкви.