Впервые за время полномасштабной войны: "КиевПрайд" проведет Марш Равенства в столице

Впервые с начала полномасштабной войны "КиевПрайд" организует Марш Равенства и проведет благотворительный фестиваль. Все мероприятия запланированы на июнь 2024 года.

Как заявляют организаторы, Марш Равенства будет отвечать всем требованиям безопасности. Кроме того, предварительно мероприятия согласуют с властями.

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В Киеве состоится Марш Равенства

1 июня во всем мире стартует прайд-месяц в поддержку прав ЛГБТК+ сообщества. Во время полномасштабной войны в Украине не проходили Марши Равенства. Последний раз "КиевПрайд" организовывал мероприятия в поддержку ЛГБТК+ сообщества в июне 2021 года, тогда 16 июня 2021 года проходил и Марш Равенства.

В этом году "КиевПрайд" возобновляет проведение Маршей и фестивалей. Все мероприятия будут отвечать условиям безопасности, ведь запланированные мероприятия пройдут в столичном метро.

Так, 9 июня 2024 года состоится Благотворительный образовательный фестиваль "КиевПрайд" в арт-центре Closer. Как рассказали организаторы, на фестивале можно будет послушать лекции, дискуссии, посетить креативные мастерские, ярмарку украинских брендов, психологические консультации, мастер-классы и насладиться музыкальной программой.

В условиях полномасштабной войны вход на фестиваль будет платным – благотворительный взнос на нужды ВСУ. Так, организаторы собирают 4 миллиона гривен для защитников и защитниц. Кроме того, на фестивале определят победителей награды для союзниц и союзников ЛГБТК+ сообщества KyivPride Awards. В частности, есть 4 номинации:

"Политика": народный депутат Инна Совсун, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, омбудсмен Дмитрий Лубинец;

"Бизнес": ПриватБанк, Uklon, Укрпочта, Comfy, Киевстар, Vodafone, ЛУН, ЦУМ, издательство "Издательство";

"Медиа": Wonderzine, "Гендер в деталях", "Детектор медиа", The Village, Громадське;

"Публичная личность": певец и ведущий Владимир Дантес, креативный продюсер Мария Тучка (Туча), предприниматель и ведущий Влад Болсон, журналистка и ведущая Саша Гонтарь.

16 июня 2024 года в Киеве состоится Марш Равенства в столичном метро. Впрочем, по соображениям безопасности, участие в нем могут принять не более 500 человек – это будут активисты, представители ЛГБТК+ сообщества и правозащитных организаций, волонтеры.

В Украине прайд – это площадка для борьбы за права человека, а в условиях большой войны – это возможность предоставить Украине видимости в мире и привлечь дополнительную помощь для тех, кто защищает нашу независимость,

– заявили организаторы "КиевПрайда 2024".

800 тысяч гривен – в благотворительный фонд "Shields Ukraine" на РЭБы для спецподразделения НГУ "Омега".

800 тысяч гривен – в благотворительный фонд "OrcBusters" на 55 FPV-дронов для 54-й ОМБр.

800 тысяч гривен – в благотворительный фонд "Волонтерская" на комплектующие для дронов для БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр и Mavic 3T для ССО на границе Сумщины.

800 тысяч гривен – в объединение ЛГБТК+ военных на разведывательный беспилотный комплекс "Ares" и 15 FPV-дронов для военных из разных подразделений.

800 тысяч гривен – в фонд "Птицы" Таты Кеплер на медицинские нужды раненых военных.

. Организаторы "КиевПрайда" сообщили, что планируют собрать 4 миллиона гривен на нужды ВСУ. Все средства передадут в проверенные фонды и организации: