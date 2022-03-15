Киевщина, Черкассы, Канев и Золотоноша – воздушная тревога

В Киевской области, Черкассах, Каневе и Золотоноше воют сирены – объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно пройти в укрытия.

Об этом 15 марта около 00:06 отметили в военно-гражданских администрациях этих регионов.

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Киевская область – воздушная тревога! Всем немедленно в укрытие,

– сообщили в ОВА Киевщины.

"Черкассы, Золотоноша и Канев – воздушная тревога", – подчеркнули в пресс-службе Черкасской ОВА.

Подчеркиваем, что сирена информирует граждан об угрозе ракетного удара. Люди должны немедленно пройти в убежища и находиться там до дальнейших инструкций.