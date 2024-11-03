Киевщина отразила очередную массированную атаку, есть повреждения и пожары: подробности от ОВА

Россияне в течение ночи атаковали Киевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушная тревога в регионе продолжалась почти 11 часов.

В течение ночи в области активно работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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"Шахеды" атаковали Киевскую область

Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не было. Пострадавших среди населения нет. В 5 районах фиксируются повреждения вследствие падения обломков сбитых целей,

– говорится в сообщении ОВА.

Согласно обнародованной информации, на 08:30 в 3 районах в 4 жилых многоэтажках выбиты остекления окон и балконов. Также по меньшей мере 5 частных домов разрушены.

В зданиях выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады. В одном из домов произошло возгорание крыши, но пожар удалось потушить. Также пожар ликвидирован на хозяйственном здании.

Кроме того, обломки сбитых вражеских целей повредили по меньшей мере 3 автомобиля, одно транспортное средство полностью уничтожено. Всего в 4 районах в результате падения обломков ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки.

Последствия атаки в Киевскую область / Фото Национальной полиции Украины

"Всем пострадавшим будет предоставлена ​​помощь с ремонтом поврежденных зданий. Уже работаем над этим вместе с местными властями и международными партнерами", – добавили в администрации.