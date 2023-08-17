Станислава Лесеевна: на Киевщине девушка сменила отчество на материчество

В Киевской области 16-летняя Станислава сменила отчество на "женское". Она решила отдать честь своей матери – теперь девушка Лесеевна.

Решение Станиславы изменить отчество поддержал ее папа – мать же поначалу выступала против. Мать девочки убеждена, что на выбор повлияло воспитание.

Смотрите также Платежки не нужно хранить: в какие мифы о коммуналке верят украинцы

Девочка использовала имя матери

Как только Станиславу исполнилось 16 лет, она решила взять "женское" отчество. Девушка стала Литвиненко Станиславой Лесеевной. Фамилию она оставила папину, однако отчество она изменила.

Среди причин такого решения мать девушки называет воспитание и уважение к матери. Она убеждена, что послужила для Станиславы примером счастливой и сильной женщины. Мать часто обсуждала с дочерью тему феминизма. К примеру, мать Станиславы возмущало, что в Библии женщины являются товаром – особенно это касается родословной. Женщины рожают ребенка, однако он получает ФИО, данные ему именно мужчиной.

Почему в результате так часто ребенок носит имя, которое ему дал отец, его фамилия и отчество? Выходит, что женщина до сих пор является "жертвенной",

– пишет мать Станиславы.

Мать считает осознанным выбор своей дочери. Также она рада, что рядом с ней находится сильный и умный партнер, полностью поддерживающий ее. Женщина сначала была против решения дочери, но именно ее муж поддержал Станиславу.

Бюрократия в Украине: последние улучшения