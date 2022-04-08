На Киевщине нацгвардейцы выявили служебную документацию российского модуля разведки и управления

Гвардейцы Национальной гвардии Украины нашли на Киевщине служебную документацию российского модуля разведки и управления.

Такую информацию сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

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В МВД сообщили, что подобного рода документы помогут лучше понять методы ведения разведки и управления войсками вражеской России.

Служебная российская документация / Фото МВД Украины

В частности, эта документация будет полезна в понимании принципов функционирования соответствующего программного обеспечения для эффективного противодействия войскам оккупантов.

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