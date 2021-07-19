Болты шатаются: на Киевщине люди жалуются на аварийный участок на железной дороге – видео

Несколько десятков расшатанных болтов, которые держат рельсы на железной дороге, увидели жители Фастовщины Киевской области. Выглядят такие крепления очень ненадежно.

Об аварийной ситуации сообщил в фейсбуке пользователь Вячеслав Дзюба. Он утверждает, что лишь на одном участке железной дороги подряд нашел 30 расшатанных болтов.

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По словам мужчины, плохое состояние железной дороги зафиксировали жители поселка городского типа Кожанка.

Работники Укрзализныци говорят, что бывает гораздо хуже

Видео с расшатанными болтами и демонстрацией ужасного состояния путей Дзюба изложил в соцсети. В комментарии к посту работник Укрзализныци Андрей Онищук отметил, что "это только цветочки", а железная дорога иногда находится и в более ужасном состоянии.

В комментарии сайту "Сегодня" жители Кожанки рассказали, что расшатанные болты нашли на путях у самого железнодорожного вокзала. Также этот участок находится недалеко от крупного узла и по нему ездят десятки поездов.

Сотни людей ежедневно ездят в Киев и обратно на электричке, через Кожанку ездят поезда на юг и запад, поэтому хотим, чтобы руководство "Укрзализныци обратило внимание на состояние полотна,

– подчеркнули обеспокоеные жители поселка.

В Укрзализныце на инцидент отреагировали. Говорят, что запись изучают специалисты, которые будут проверять информацию.

Смотрите видео аварийного участка на железной дороге на Киевщине: