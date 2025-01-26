На Киевщине подростки избили парня: что говорят в полиции

В Бучанском районе подростки избили парня. Соответствующее видео накануне появилось в сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно об избиении парня в Бучанском районе

Во время мониторинга соцсетей 25 января, в одном из телеграм-каналов правоохранители нашли видео, на котором подростки избивают парня.

Полицейские внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

По факту избиения юноши на Бучанщине правоохранители проводят проверку. Сейчас устанавливают обстоятельства и всех участников.

К слову, недавно в Белой Церкви группа подростков избила 12-летнюю девочку. Полиция идентифицировала 10 участников избиения в возрасте от 10 до 16 лет.

Один из них, – 16-летний парень, – угрожал девочке, ударил ее и распылил газовый баллончик в лицо. Юноше уже объявили о подозрении по факту пыток и вымогательства денег во время военного положения.