На Киевщине похоронили полицейского Юрия Чабаха, которого обнаружили в братской могиле в Буче

Ранее в массовом захоронении убитых жителей Бучи в Киевской области нашли тело оперуполномоченного Бучанского районного управления полиции Юрия Чабаха. Его похоронили 14 апреля.

Он погиб при выполнении своих профессиональных обязанностей. По предварительным данным, Юрия в ходе боевых действий в городе застрелил российский снайпер.

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Полицейского похоронили на его родной Хмельнитчине

Юрий Чабах – старший лейтенант, оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений в отделе криминальной полиции Бучанского РУП ГУНП Украины в Киевской области.

В Хмельницкой области простились с Юрием Чабахом / Фото полиции Киевской области

Начальник полиции Бучанщины Андрей Ткач рассказал, что Чабах "до последнего вздоха исполнял свои обязанности" и был отдан присяге, которую дал украинскому народу.

Наш коллега и собрат героически погиб во время боевых действий в городе Буча. В последний путь офицера провели на его родной Хмельнитчине. Выражаем соболезнование близким Юрия. Гордимся каждым полицейским, преданно защищающим украинских граждан, порой даже ценой собственной жизни,

– сказал начальник полиции Киевщины Андрей Небитов

Прощание с Юрием Чабахом: видео