Він загинув під час виконання своїх професійних обов'язків. За попередніми даними, Юрія під час бойових дій в місті застрелив російський снайпер.
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Поліцейського поховали на його рідній Хмельниччині
Юрій Чабах – старший лейтенант, оперуповноважений сектора розкриття злочинів у відділі кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП України в Київській області.
На Хмельниччині попрощались з Юрієм Чабахом / Фото поліції Київської області
Начальник поліції Бучанщини Андрій Ткач розповів, що Чабах "до останнього подиху виконував свої обов’язки" і був відданий присязі, яку дав українському народу.
Наш колега і побратим героїчно загинув під час бойових дій у місті Буча. В останню путь офіцера провели на його рідній Хмельниччині. Висловлюємо співчуття близьким Юрія. Пишаємось кожним поліцейським, який віддано захищає українських громадян, часом навіть ціною власного життя,
– сказав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов
Прощання з Юрієм Чабахом: відео