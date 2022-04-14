Він загинув під час виконання своїх професійних обов'язків. За попередніми даними, Юрія під час бойових дій в місті застрелив російський снайпер.

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Поліцейського поховали на його рідній Хмельниччині

Юрій Чабах – старший лейтенант, оперуповноважений сектора розкриття злочинів у відділі кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП України в Київській області.



На Хмельниччині попрощались з Юрієм Чабахом / Фото поліції Київської області

Начальник поліції Бучанщини Андрій Ткач розповів, що Чабах "до останнього подиху виконував свої обов’язки" і був відданий присязі, яку дав українському народу.

Наш колега і побратим героїчно загинув під час бойових дій у місті Буча. В останню путь офіцера провели на його рідній Хмельниччині. Висловлюємо співчуття близьким Юрія. Пишаємось кожним поліцейським, який віддано захищає українських громадян, часом навіть ціною власного життя,

– сказав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Прощання з Юрієм Чабахом: відео