На Киевщине настоятель храма УПЦ МП "приватизировал" церковь

На Киевщине правоохранители разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП), который "приватизировал" церковь. Теперь священнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Правоохранители разоблачили настоятеля храма

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили одного из клириков УПЦ (МП), который незаконно завладел церковью в Киевской области. По данным правоохранителей, речь идет о здании храма и его хозяйственных помещениях площадью почти 500 квадратных метров в одном из поселков Бориспольского района.

Общая стоимость "приватизированного" имущества общины составляет более 7 миллионов гривен.

По материалам дела, архимандрит сначала "пожертвовал" церковные здания своей сестре. После приобретения прав на это имущество родственница клирика передала их в благотворительный фонд, который контролировал настоятель храма,

– рассказали в СБУ.

Через аффилированную структуру священник планировал единолично распоряжаться зданиями общины, в частности продавать их третьим лицам или нелегально сдавать в аренду.

Во время обысков у настоятеля храма и его близких правоохранители обнаружили компьютеры, телефоны и "документы" с доказательствами сделки.

Следователи уже сообщили настоятелю о подозрении по фактам растраты имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге, сейчас продолжается досудебное расследование. В СБУ отметили, что злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Настоятель храма УПЦ МП "приватизировал" церковь / Фото: Служба безопасности Украины