На Киевщине собака помогла найти младенца, который пьяный отец вынес из дома

В Киевской области вспыхнула настоящая драма, которая легко могла завершиться трагедию. К счастью, ситуацию спасла собака.

Подробности рассказали сотрудники Кинологического центра полиции. По их данным, семейная драма развернулась в одном из сел Киевской области.

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После женитьбы молодые супруги никак не могли найти общий язык: муж злоупотреблял алкоголем и издевался над женой. Не спасло ситуацию и рождение ребенка. Придя домой под хмельком мужчина начал скандал с женщиной и в разгар ссоры схватил младенца и выбежал из хаты. Испуганная молодица попыталась найти его своими силами и, когда это не удалось, обратилась к правоохранителям.

Вместе с другими полицейскими на место происшествия прибыл сотрудник кинологического центра полиции Андрей вместе со своим четырехлапым напарником немецким пастухом Громом.

Взяв след от дома, Гром уверенно повел полицейских в сторону соседнего села, где у мужчины были знакомые. Чтобы не терять драгоценное время, кинолог принял решение вернуться к автомобилю и отправиться на поиски за рулем. Проехав несколько километров правоохранитель увидел горе-отца с ребенком на руках по обе стороны дороги,

– рассказали правоохранители.

Пока мужчина задержан. Ребёнка осмотрели врачи и заверили мать, что младенец не пострадал.



Собака, спасшая младенца / Фото Кинологического центра полиции в Киевской области

Добавим, что раньше беспризорная собачка помогла женщине. Трогательная история случилась с жительницей Черновцов. Женщина потеряла кошелек, а собака смогла его вернуть. Однажды на спецлинию полиции обратился неравнодушный мужчина. Он сообщил, что обнаружил кошелек с документами. На место выехал патруль.

Выяснилось, что житель Черновцов ежедневно кормит беспризорную собачку. А благодарный пес принес такую неожиданную находку. Муж отдал кошелек полицейским. А те быстро нашли владелицу вещи благодаря имеющимся информационным базам. Через некоторое время благодарная женщина забрала вещь.