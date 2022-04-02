На Киевщине спасатели напомнили аграриям, как действовать во время обнаружения мин

В Киевской области спасатели напомнили аграриям, как действовать во время взрывчаток. Прежде всего нужно сразу обращаться к спецслужбам.

Спасатели Бориспольского района провели разъяснительную работу с аграриями Переяславщины.

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Им напомнили действия при обнаружении мин и телефоны экстренных служб, куда следует обращаться в таких ситуациях.

Подчеркнули, что в случае такой находки необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в "101" или "102".

Когда разминируют территории

Киевскую область уже полностью освободили от оккупантов. Однако власти подчеркивают, что освобожденные территории Киевщины до сих пор опасны. На разминирование нужно не менее 10 дней, поэтому жителей просят пока не возвращаться домой.

Кстати – Последствия "русского мира" в Ирпене: