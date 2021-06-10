На Киевщине умер военный Руслан Шустров, которого ранили в 2020 году

В Киевской области умер военнослужащий Руслан Шустров. Защитник получил тяжелые ранения еще осенью 2020 года. К сожалению, спасти жизнь защитника за эти месяцы не удалось.
О ранении сообщил волонтер из Белой Церкви Юрий Москаленко. Он рассказал, что Руслан служил в 14-й отдельной механизированной бригаде.
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У раненого воина были очень тяжелые травмы
Три месяца назад раненого воина выписали из Ирпенского госпиталя и отправили домой. Последнее время Руслан провел в селе Розалиевка Белоцерковского района.
Травмы были несовместимы с жизнью и родственники с волонтерами могли лишь облегчить его боль,
– рассказал Москаленко.
Прощаться с защитником будут 11 июня в городе Узин. Всех неравнодушных просят помочь родным погибшего воина.Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования семье умершего военного.
На Донбассе погибла молодая военная
Отметим, что на Донбассе 9 июня погибла выпускница Академии сухопутных войск, лейтенант Карина Шемчук. Ей было всего 22 года, она служила в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.