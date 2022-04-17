На Киевщине задержали коллаборанта, возглавлявшего оккупированную ОТГ

Правоохранители задержали мужчину, который после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на сотрудничество с российскими военными.

Сотрудничество с оккупантами

В ведомстве отметили, что подозреваемый, получив гарантию личной безопасности от оккупантов, помогал им ориентироваться на местности.

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По информации следствия, в начале марта 2022 оккупанты принудительно собрали местных жителей. Во время этого подозреваемый коллаборант заявил, что отныне он избран главой Дымерской ОТГ.

Во время оккупации и военного положения он склонял людей к сотрудничеству с русскими оккупантами, привлекал местных жителей для выполнения различных работ на территории общины.

Также коллаборант предоставлял российским захватчикам информацию об участниках АТО, территориальной обороны и депутатах среди местных жителей.

Наказание

В данный момент его взяли под стражу, досудебное расследование продолжается. Коллаборанту уже сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, а также касательно несанкционированного распространения информации о Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения.

Отметим, что за сотрудничество с государством-агрессором теперь предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы и запрещается занимать ряд должностей в будущем.

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