Об этой инициативе рассказал глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

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Вчера, 17 апреля, местные провайдеры и гуманитарный штаб Киевской области запустили такого рода станции.

Маршруты передвижного интернета и возможности подзарядки мобильных телефонов на сегодня, 18 апреля:

поселок Немешаево в 10:30 возле детсада "Серебряный звонок"

село Ясная Поляна в 12:00 возле въезда

село Кичеево в 13:15 около почты

поселок Ворзель в 14:30 по ул. Декабристов, 10 и в 15:45 санаторий "Украина".

Предварительно жители Киевщины уже имели возможность опробовать такие станции в поселках Бородянка, Дружное и Клавдиево.

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