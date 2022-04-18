Про таку ініціативу розповів голова гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба у своєму телеграм-каналі.

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Вчора, 17 квітня, разом з місцевими провайдерами гуманітарний штаб Київщини запустили такого роду станції.

Маршрути пересувного інтернету та можливості підзарядки мобільних телефонів на сьогодні, 18 квітня:

  • селище Немішаєво о 10:30 біля дитсадка "Срібний дзвінок"
  • село Ясна Поляна о 12:00 біля в'їзду
  • село Кичеєве о 13:15 біля пошти
  • селище Ворзель о 14:30 на вул. Декабристів 10 та о 15:45 санаторій "Україна".

Попередньо мешканці Київщини вже мали змогу випробувати такі станції у селищах Бородянка, Дружнє та Клавдієве.

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