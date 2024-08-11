Киевская область под атакой ударных дронов: работает ПВО
Атака ударными дронами-камикадзе происходит ночью 11 августа, враг запустил их с двух направлений, южного и северного. Под угрозой оказалась и Киевская область.
В Областной военной администрации сообщили о работе сил ПВО в регионе. Соответственно, местные жители могут слышать взрывы.
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Работа ПВО на Киевщине ночью 11 августа: что известно
Мониторинговые сообщества насчитали по состоянию на промежуток 3 – 4 часа утра 11 августа в Киевской области не менее 2 БПЛА в Белоцерковском районе, еще 1 возле Переяслава-Хмельницкого, а также группу, что летела через Белоцерковщину в сторону Житомирщины.
Воздушная тревога в области продолжается почти с начала суток. В Киеве был короткий период без тревоги, которую объявляли, кроме как из-за угрозы дронов, после сообщения Воздушных сил об атаке врага баллистическим вооружением.
В 03:47 Киевская ОВА опубликовала сообщение следующего содержания:
В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Власти призвали жителей региона оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности. И, конечно, придерживаться информационной тишины – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
В течение ночи взрывы пришлось слышать также жителям Хмельницкой области, а чуть раньше – Полтавщины. Предварительно, кроме дронов, враг применил северокорейские ракеты (по меньшей мере, так считают мониторинговые каналы).
По состоянию на 4 утра воздушная тревога продолжается в большинстве областей, в воздухе находятся десятки вражеских дронов.