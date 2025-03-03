Киевская область – взрывы: работают силы ПВО

Дроны-камикадзе атаковали Украину ночью 3 марта. Под ударом оказалась и Киевская область.

Киевская ОВА сообщила о работе ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Ранее вечером Россия атаковала "Шахедами" Днепр, Кривой Рог, Харьков – там есть попадания, пострадали дети

Что известно о взрывах в Киевской области 3 марта

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 21:51 предыдущих суток, 2 марта. После полуночи в регион начали залетать новые партии вражеских дронов, о чем информировали Воздушные силы.

В 00:42 Киевская ОВА написала в социальных сетях, что на Киевщине зафиксировано движение вражеских БПЛА, и что в регионе работают силы ПВО.

Власти призвали: не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников и не пренебрегайте правилами безопасности.

Информации о вероятных последствиях атаки пока нет.