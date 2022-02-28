Киевская прокуратура начала следствие из-за разрушения музея Примаченко

Оккупанты на Киевщине разрушили музей в Иванкове, где хранились работы Марии Примаченко – всемирно известной художницы и представительницы "наивного искусства". Прокуратура Киевской области начала следствие.

Органы прокуратуры Киевской области фиксируют и документируют все факты противоправной деятельности оккупантов. Один из них – обстрел музея Марии Примаченко, где хранились оригиналы уникального творчества украинской художницы.

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Историко-краеведческий музей в Иванкове имел в экспозиции картины Марии Примаченко, представляющие неоценимую ценность для украинской культуры.

Прокуратура Киевщины уже начала следствие по уничтожению культурных памятников в Иванкове.

Во всех случаях действия захватчиков квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины),

– сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Что известно о музее в Иванкове

Историко-краеведческий музей был основан и открыт 21 февраля 1981 года. Он находился на археологическом памятнике, где в Х – XIII веках было древнерусское городище.

Гордостью музея была именно выставка картин первой величины Марии Оксентьевны Примаченко, жительницы Иванковского района села Болотня.

Оккупанты пытаются уничтожить украинскую культуру, но не понимают, что украинцев не одолеть уничтожением исторических вещей.

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