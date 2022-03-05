Киевские подростки устроили романтический ужин на лестнице в бомбоубежище: эмоциональное фото

Война уносит жизнь, но не запрещает жить. А еще – война электризует чувства. Не только чувство опасности, но и романтическое.

Просто оставим здесь хорошее и доброе фото, как молодые люди в столице Украины, несмотря на обстрелы и другие непростые обстоятельства, устроили романтическое свидание на лестнице к бомбоубежищу.

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Ибо о чем оно свидетельствует? Только о том, что наш народ – непобедим.



Ничего такого – просто киевская молодежь устроила романтический ужин на лестнице к бомбоубежищу / Фото ZN.ua

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