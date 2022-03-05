Просто залишимо тут хороше та добре фото, як молоді люди у столиці України, попри обстріли та інші непрості обставини, влаштували собі романтичне побачення на сходах до бомбосховища.

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Бо про що воно свідчить? Тільки про те, що наш народ – нездоланний.



Нічого такого – просто київська молодь влаштувала романтичну вечерю на сходах до бомбосховища / Фото ZN.ua

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